Erneut Demonstration bei Stadtautobahn-Baustelle

Aktivisten von LobauBleibt haben sich am Mittwoch auf einer Baustelle in Wien-Donaustadt versammelt, um Arbeiten für den Bau der geplanten Stadtautobahn zu blockieren. „Dass die Stadtregierung am Bau dieser Autobahn festhält, ist unfassbar. Wissenschaftlich fundierte Alternativen liegen längst auf dem Tisch, es fehlt nur am politischen Willen, sie umzusetzen“, so Lucia Steinwender, Sprecherin von LobauBleibt.