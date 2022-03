Dragovic: „Wollten unbedingt für Trainer gewinnen“

Steve Clarke (Schottland-Teamchef): „Es gibt immer etwas, das man besser machen kann. Wir hatten ein paar gute Momente in der ersten Hälfte, vor allem aus Kontersituationen, dann eine gute Standardsituation und ein fantastisches zweites Tor. Natürlich will man einen Sieg, aber wir nehmen auch das Unentschieden. Österreich war konkurrenzfähig, sie wollten ihrem Trainer einen guten Abschied bereiten. Wenn man die massive Enttäuschung, die sie am Donnerstag in Cardiff erlebt haben, in Betracht zieht, war das eine gute Leistung der Österreicher. Sie haben einige fantastische Talente im Team, vor allem in der Offensive. Das ist ein Team, das immer nach vorne orientiert ist. Wir mussten gut verteidigen, um das Unentschieden zu erreichen. Ich denke, die Zukunft für den österreichischen Fußball ist gut.“