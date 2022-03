Große Trauer: Ex-LASK-Spieler Buberník ist tot!

Große Trauer in der LASK-Familie sowie im slowakischen Fußball: Mit Titus Buberník hat nicht nur ein langjähriger Spieler der Linzer, sondern auch ein Fußball-Vizeweltmeister von 1962 für immer das „irdische Spielfeld“ verlassen! Der gebürtige Slowake, der Zeit seiner aktiven Länderspiel-Karriere für die Tschechoslowakei auflief, starb am Wochenende im Alter von 88 Jahren in seiner Heimat Bratislava …