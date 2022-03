Kater statt Katar: Die Luft ist draußen

Das Land genießt das Frühlingserwachen, doch im rot-weiß-roten Fußball ist in diesem Jahr die Luft schon längst draußen. Salzburg wurde im Achtelfinale der Champions League von den Bayern im Rückspiel vorgeführt, LASK und Rapid scheiterten klar in der Conference League. Das Nationalteam setzte diesen Negativlauf fort, nur eine Umstrukturierung mit neuem Teamchef und frischen Spielern kann für frischen Wind sorgen. An neuen Taktiken wird getüftelt, an einem neuen System gearbeitet - mit kleinen Schritten in eine große Zukunft! Doch für die Fußball-Fans hört sich das alles nach einem alten Hut an.