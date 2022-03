Kleiner Baustein weg von Putins Gas und Atomkraft

Umwelt und Trinkwasser seien nicht in Gefahr

So wie in Graz soll es auch in Gratkorn nach der geplanten Fertigstellung im April 2024 ein neues Ufer mit Freizeitangeboten und Radwegen geben. „Alles auf extrem ökologische Art und Weise“, betonen Verbund-Geschäftsführer Karl Heinz Guber und Michael Amerer. „Wir haben ein ordentliches UVP-Verfahren mit allen Facetten hinter uns.“