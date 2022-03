Grüne Oasen in Wien: Das sind unsere Leser-Ideen!

Was sagen Sie zu den Vorschlägen unserer Community? Haben Sie selbst vielleicht noch weitere Ideen, die eventuell Ihre Wohnumgebung betreffen oder die Ihnen bei einem Spaziergang durch die Stadt in den Sinn gekommen sind? Schreiben Sie uns in den Kommentaren oder schicken Sie uns eine Mail an forum@krone.at. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!