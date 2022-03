Sagen Sie uns: Wo braucht Wien mehr Grünflächen?

Das Thema „Betonwüsten in der Stadt“ beschäftigt unsere Leser bereits seit einigen Jahren. Bedingt durch den hohen Zuzug wird der Ortskern durch Betonklötze zugepflastert, auf Grünoasen wird dabei anscheinend häufig vergessen. In der Seestadt Aspern erhitzt sich der Asphalt im Sommer auf bis zu 48 Grad, Bäume könnten dem entgegenwirken. Doch auch andere Bezirke klagen über die farblose Stadtplanung. Nun sind Sie gefragt: Wo braucht Wien mehr Grünflächen? Wo muss die Stadt umgestaltet werden? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge per E-Mail an forum@krone.at oder unten in den Kommentaren!