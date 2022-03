Nach ÖSV-Abschied: Riml kehrt zu US-Verband zurück

Der Ski- und Snowboard-Verband der USA heißt Patrick Riml wieder in seinen Reihen willkommen. Der Tiroler, der seinen aktuell auslaufenden Vertrag beim ÖSV nicht verlängern wollte, werde ab Ende März als Alpin-Direktor anfangen. Das gab U.S. Ski & Snowboard am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Der 51-jährige Riml war schon 2001 als Trainer für den US-Verband tätig, von 2003 bis 2008 werkte er als Cheftrainer der Frauen und von 2011 bis 2018 als Alpin-Direktor.