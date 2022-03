Wie Kinder Medienerlebnisse über Krieg verarbeiten

An Kindern und Jugendlichen geht der Krieg in der Ukraine nicht spurlos vorbei. Vielen fällt es schwer, die Bilder und Informationen, mit denen sie zwangsläufig in sozialen Medien konfrontiert werden, zu verarbeiten. Es gibt jedoch auch viele Angebote, die altersgerechte Unterstützung bieten: von Spielen über Bücher bis hin zur kindgerechten Suchmaschine für die Selbstrecherche.