Ex-Tennisprofi: „Sie schlachten Familien ab“

Ausnahmezustand in der Ukraine - und mittendrin Ex-Tennisprofi Sergej Stachowski. In Kiew kämpft der ehemalige Sportler für sein Heimatland und macht unter anderem Jagd auf russische Agenten. In einem Interview schildert er die grauenhaften Kriegszustände: „Sie schlachten Familien ab, töten Zivilisten, vergewaltigen."