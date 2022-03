Andreas Weimann: „Bisschen wie am ersten Schultag“

„Es war ein bisschen wie am ersten Schultag.“ Andreas Weimann gibt nach siebenjähriger Pause sein Comeback in der österreichischen Nationalmamnnschaft. Der 30-jährige Profi des englischen Zweitligisten Bristol City absolvierte sein 14. und bisher letztes Länderspiel Ende März 2015 gegen Bosnien-Herzegowina (1:1), nach seiner Nachnominierung darf er am Donnerstag im WM-Play-off-Semifinale in Cardiff gegen Wales und fünf Tage später in einem Testspiel in Wien auf weitere Einsätze in der ÖFB-Auswahl hoffen.