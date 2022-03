Bayern gibt erstes Angebot für 19-Jährigen ab

Sein Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2023. Möchte also Ajax noch eine hohe Ablösesumme kassieren, ist ein Deal in den kommenden Monaten die letzte Möglichkeit. Wie die „Bild“ berichtet, beobachteten Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marco Neppe, der Technische Direktor des FC Bayern, das Talent beim Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am Dienstag.