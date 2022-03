Feldhofer nach Derby: „Sind hart bestraft worden“

Cem Sekerlioglu (Austria-Assistenzcoach in Vertretung des in Corona-Quarantäne befindlichen Cheftrainers Manfred Schmid): „Es war ein super Spiel für die Fans, eine sehr intensive Partie. Wir sind gut reingestartet, haben dann einen blöden Treffer kassiert. Die Mannschaft hat aber gut reagiert und hätte in der ersten Hälfte noch in Führung gehen können. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen etwas verändert, dadurch konnte Rapid nicht mehr so pressen. Mit ein bisschen Glück hätten wir gewinnen können. Wir waren in der ersten Hälfte ein bisschen zu ungeduldig, haben uns von der Kulisse mitreißen lassen und zu schnell nach vorne gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir es cleverer gemacht. Wir hatten während des Spiels immer wieder Kontakt mit Schmid.“