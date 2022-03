Blitzeinschlag auf Strecke! Monsun-Chaos in MotoGP

Kommentator Christian Brugger suchte lange nach einer Erklärung, warum der Blitz ausgerechnet in der Ebene einschlug. „Ich bitte unsere Zuschauer um Unterstützung, unsere Physikkentnisse sind hier an ihre Grenzen gelangt“, meinte er zunächst. Wenige Augenblicke später dann die Auflösung: „Der Grund für den Blitzeinschlag ist die hohe Luftfeuchtigkeit in Luft und Boden. Der Blitz sucht sich dann den Weg des geringsten Widerstands.“