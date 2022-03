Gelebte Inklusion: Cathi ist die Gute Fee im Hotel

„Das hat mir imponiert“

In Österreich ist es im Vergleich zu anderen Ländern leider immer noch selten, dass Menschen mit Down-Syndrom in „sichtbaren“ Positionen tätig sind. „Ich habe im TV eine Doku über ein Café in Frankreich gesehen, wo im Service Menschen mit Down-Syndrom arbeiten. Das hat mir imponiert“, machte sich Hotelchef Behrouz Sayahpour auf die Suche. Über den Verein www.downsyndrom.wien fand er Cathi, die eine kaufmännische Ausbildung hat.