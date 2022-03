Weiter Streit um Volksbefragung in Güssing

SPÖ sieht in der Forderung nach einer Volksbefragung ein „durchsichtiges Wahlkampfmanöver“. Betont wird, dass das Projekt einem gründlichen Genehmigungsverfahren unterzogen wurde. Die Anlage selbst werde nicht einmal die Hälfte der 120 Hektar großen Fläche bedecken. „Damit Ökostrom für alle leistbar wird, braucht es auch Projekte in größerem Maßstab“, so Knor. Zur Volksbefragung holt der SPÖ-Stadtchef Stellungnahmen der Gemeindeabteilung und der Raumordnung ein: „Zu glauben, man kann sich so einfach über die rechtliche Genehmigung des Projekts hinwegsetzen, kann teuer zu stehen kommen.“