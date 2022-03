Taxi-Farce! Fountas ist bereits in Washington

In Wien-Schwechat am Flughafen gesichtet

Das Duo wurde in Wien-Schwechat am Flughafen gesichtet - da kann es nur ein Ziel geben. Der Grieche wird jetzt beim MLS-Klub Washington DC seinen Medizincheck absolvieren, den vorzeitigen Wechsel fixieren. In den USA wird Fountas bis 2025 sieben Millionen Dollar verdienen. Scheinbar dürfte Rapid nun doch noch die gewünschte Ablöse erhalten haben. Oder man war von der Causa Fountas einfach nur noch genervt, wollte eine weitere Unruhe vermeiden. Denn die volle Konzentration gilt dem Derby, dem ersten Heimsieg gegen die Austria im Allianz Stadion. Ohne Fountas.