Warum bin ich im Moment so oft schläfrig?

Was sind dann die Auslöser?

Im Moment kämpft dein Körper etwa mit Temperaturschwankungen. In der Früh musst du sicher noch mit Haube hinausgehen, weil es so kalt ist. Am Nachmittag hingegen hat es oft schon um die 10-15 Grad Celsius. Das kann ganz schön müde machen. Bei steigenden Temperaturen sinkt außerdem der Blutdruck, was zusätzlich für Erschöpfung sorgt. Ein weiterer Grund: Im Winter stellt dein Organismus vermehrt Melatonin her. Dieses „Schlafhormon“ ist im Frühling noch in größerer Menge vorhanden. Verdrängt werden kann es durch das „Glückshormon“ Serotonin - der Vorrat in deinem Körper ist nach der kalten Jahreszeit aber ziemlich aufgebraucht. Erst durch viel Licht und Sonnenschein wird es neu gebildet.