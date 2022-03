Österreicher wollen mehr Geld für Bundesheer

Frauen fühlen sich stärker bedroht

Trotz des Krieges in der Ukraine fühlen sich 55 Prozent in Österreich sicher. Die Sicherheitslage in Europa wird dagegen deutlich schlechter eingeschätzt: Nur 20 Prozent schätzen diese als „sicher“ oder „eher sicher“ ein. 47 Prozent schätzen die Lage als unsicher ein, 31 Prozent sind unschlüssig. Jeweils ein Drittel (32 Prozent) fühlt sich vom Krieg in der Ukraine „bedroht“ beziehungsweise „nicht bedroht“, 35 Prozent antworten mit „teils teils“. Frauen (36 Prozent) fühlen sich dabei deutlich stärker bedroht als Männer (28 Prozent).