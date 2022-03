Zweitligist sagt LASK und Ried den Kampf an

Denn auch wenn der Zweitligist seit dem „Ja“ der Politik zum „Projekt Donauparkstadion“ nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, irgendwann in die 1.Liga zu wollen, nahm dieses Ziel bis dato keiner so deutlich und offensiv in den Mund wie Kapitän Michael Brandner, nachdem der 27-Jährige am Montag seinen Blau-Weiß-Vertrag um drei Jahre verlängert hat. „Wir wollen in die Bundesliga – das ist auch der Plan des Klubs.“ Nachsatz: „Wir wissen alle im Verein, wie schwierig das wird – aber die Weichen dafür werden nun alle langsam gestellt!“