Betrugsanklage gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun

„Es war für mich unvorstellbar, dass so was passieren konnte“

Mit Braun auf der Anklagebank sitzen sollen laut „Handelsblatt“ auch der ehemalige Statthalter des Konzerns in Dubai, Oliver Bellenhaus, sowie der frühere Chefbuchhalter und stellvertretende Finanzchef Stephan von Erffa. Bellenhaus hatte sich der Justiz kurz nach der Insolvenz als Kronzeuge zur Verfügung gestellt. Von Erffa hatte sich vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestages für den Finanzskandal entschuldigt: „Es war für mich unvorstellbar, dass so was passieren konnte.“ Er wolle sich seiner Mitverantwortung nicht entziehen und sei vielleicht zu gutgläubig gewesen.