Corona-Chaos bei Österreicher-Klub in Deutschland

Der deutsche Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld muss das Ligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/live auf sportkrone.at) bei Borussia Dortmund coronabedingt ohne Cheftrainer Frank Kramer und sechs Profis bestreiten. „Frank zählt zu den Personen, die es leider erwischt hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Samstag und bestätigte Spekulationen über einen positiven Test bei Kramer. Trotz der hohen Zahl an Ausfällen sei die Austragung der Partie aber nicht gefährdet.