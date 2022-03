Acht Österreicher für Hauptbewerb qualifiziert

Sechs Männer und zwei Frauen aus Österreichs Ski-Cross-Teams haben am Freitag auf der Reiteralm die Qualifikation für den für Sonntag (10.30 Uhr) angesetzten Weltcup-Bewerb überstanden. In das 32er-Feld schafften es Tristan Takats als Zehnter sowie Vorjahressieger Johannes Rohrweck (13.), Frederic Berthold (18.), Johannes Aujesky (22.), Robert Winkler (24.) und Oliver Vierthaler (25.). In den 16er-Raser der Frauen kamen Katrin Ofner (13.) und Sonja Gigler (14.).