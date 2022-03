Info-Point und Ankunftszentrum gehen in Betrieb

Die geplante Gesamtzahl an Flüchtlingen, die in Salzburg untergebracht werden, kann sich laut Eichhorn noch ändern - je nachdem, wie viele Personen nach Österreich reisen und hier eine Unterkunft suchen. Derzeit rechnet man damit, dass 70 bis 75 Prozent der ankommenden Flüchtlinge durchreisen wollen. „Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg, in Wien kommen bereits mehrere tausend täglich an. Auch in Salzburg rechnen wir in den nächsten Tagen mit einem deutlichen Anstieg“, erklärte heute der Direktor der Caritas Salzburg, Johannes Dines. Rund 150 Flüchtlinge aus der Ukraine sind laut dem Flüchtlingskoordinator bisher in privaten Quartieren in Salzburg untergebracht worden. Etwa 200 Personen haben sich bei der Caritas gemeldet und eine Unterkunft angeboten. Einige Salzburger haben ihre Quartiere allerdings auch gleichzeitig anderen Hilfsorganisationen angeboten. Deshalb könne man keine genaue Zahl nennen, wie viele Unterkünfte tatsächlich aktuell bereit stehen. Die Angebote sollen nun gebündelt und bei der Caritas gelistet werden.