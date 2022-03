Kraft und Hayböck dominieren Quali bei Skiflug-WM

Eva Pinkelnig steht hingegen schon der Sinn nach „Regeneration und Seelenhygiene“, die Skispringerin beendete ihre Saison vorzeigt. Es mache in ihrem Zustand keinen Sinn, schrieb die 33-jährige Vorarlbergerin auf Instagram. „Ich fühle mich im Moment weder körperlich noch seelisch dazu in der Lage, am kommenden Wochenende beim Weltcup in Oberhof nochmals eine gute Leistung zu bringen.“ Ihr bestes Saisonresultat war ein fünfter Platz in Lillehammer.