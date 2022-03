Omikron-Subtyp BA.2 sorgt für Rekordzahlen in OÖ

Eine Erklärung für die auch in Oberösterreich auf Rekordniveau liegende Zahl an Corona-Neuinfektionen - 8399 am Donnerstag innerhalb von nur 24 Stunden - ist für Simulationsforscher Niki Popper die Omikron-Variante BA.2 (B.1.1.529). Sie sei infektiöser als bisher angenommen, was zu einer verstärkten Ausbreitung führe.