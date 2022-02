Omikron: Warum mild nicht gleich mild ist

Was ein milder Verlauf ist, kommt sehr darauf an, wen man fragt: „Wenn man wissenschaftliche Publikationen dazu konsultiert, fällt zumeist alles darunter, was nicht hospitalisierungspflichtig ist, also alles, was man daheim auskurieren kann“, erklärt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien: „Im herkömmlichen Sinn, also wenn man jemanden außerhalb des medizinischen Bereichs fragt, versteht man vermutlich einen Husten oder Schnupfen darunter.“