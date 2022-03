Amazon plant Aktiensplit: Erhebliche Kurszuwächse!

Die Amazon-Aktie stieg nachbörslich um mehr als sieben Prozent. Bisher hat das Papier in diesem Jahr rund 16 Prozent an Wert verloren. „Durch den Aktiensplit können unsere Mitarbeiter ihr Aktienkapital flexibler verwalten und der Aktienkurs wird für Menschen erschwinglicher, die in unser Unternehmen investieren wollen“, sagte ein Firmensprecher.