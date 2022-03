Asylzahlen in Österreich steigen immer weiter

Die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine trifft Österreich in einer Zeit ohnehin steigender Asylzahlen. Waren entsprechende Ansuchen schon im Vorjahr stark auf gut 38.600 nach oben gegangen, setzt sich der Trend nun fort. Gemäß vom Innenministerium am Mittwoch publizierten vorläufigen Zahlen wurden im Jänner 3349 Asylanträge gestellt. Das ist ein Plus von 114 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2021, als 1567 Ansuchen eingebracht wurden.