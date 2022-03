Pattinson war positiver Corona-Test „peinlich“

„Einfach peinlich“

Pattinson erzählte in einem Interview mit „Variety“: „Es war genau auf dem Höhepunkt, als die Leute noch nicht wirklich wussten, was genau vor sich ging. Wir hatten ein Protokoll erstellt, um das Projekt zum Laufen zu bringen und es passierte einfach so, glaube ich, dass ich die erste Person war, die das Protokoll verwenden musste. Ich meine, mir war die ganze Sache einfach peinlich, um ehrlich zu sein.“