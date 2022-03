Slalom-Chef Pfeifer könnte Puelacher nachfolgen!

Beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) ist wie so oft zu Saisonende eine Personalrochade im Gang. Dazu kommt, dass 2025 in Saalbach-Hinterglemm eine Heim-Weltmeisterschaft ansteht. Dafür gilt es die Weichen zu stellen. Kürzlich hatte auch Frauen-Rennsporteiter Christian Mitter seinen Weggang mit Saisonende bekannt gegeben. Der ÖSV selbst hatte zuvor verkündet, dass der frühere Langzeit-Frauenchef Herbert Mandl als Alpin-Gesamtverantwortlicher in den Sportbereich zurückkehrt. Mandl hatte zuletzt die Leitung der Ski-Akademie in St. Christoph am Arlberg über. Eine verfügbare Personalie wäre damit wohl auch der aktuelle ÖSV-Alpinchef Patrick Riml.