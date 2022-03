Kehrt Thiem je an die Weltspitze zurück?

Dominic Thiem verschiebt bereits das fünfte Mal sein Comeback. Der 28-jährige Niederösterreicher, einst Nummer drei der Welt, bereitete sich zwar in Indian Wells auf seine Rückkehr auf die ATP Tour vor, will nun aber erst in der Sandsaison wieder aufschlagen. Doch wird er tatsächlich an die Tennis-Weltspitze zurückkehren? Oder bedeutet seine Verletzung im rechten Handgelenk letztlich das Ende seiner Tennis-Karriere? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!