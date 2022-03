Schwerer Unfall! Auto erfasst Österreichs Radprofi

Bereits am Samstag geht in Italien der Schotterstraßen-Klassiker „Strade Bianche“ mit Start und Ziel in Siena über die Bühne. In der Toskana treten unter anderem Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar, Weltmeister Julian Alaphilippe und die Österreicher Michael Gogl und Patrick Konrad in die Pedale.