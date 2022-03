US-Boy: Abfahrtsstart nach Horrorsturz im Training

Sturz hätte sehr böse ausgehen können

Was war passiert? Der 25-Jährige hatte vor einem Sprung zu viel Richtung nach links gemacht und war mit ziemlichen Luftstand abgehoben. Er segelte direkt in die Auffangnetze. Er hatte Ski und einen Stock verloren, ehe er anschließend dahinschlitterte. Wie durch ein Wunder blieb der Mann aus San Francisco unverletzt. Ärger während des Aufstehens sowie dem Verlassen der Strecke waren seine einzige Reaktion.

Sein Glück: Dahinter schauten Felsen aus dem Schnee, man mag nicht daran denken, was passieren hätte können…