Borealis spielt bei 455-Millionen-€-Deal auf Zeit

Anfang Februar hatte Borealis bekannt gegeben, dass EuroChem ein verbindliches Angebot für den Kauf des Geschäftsbereichs Pflanzennährstoffe, Melamin und technischer Stickstoff abgegeben hat. 455 Millionen € will sich das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz den Deal kosten lassen, wurde verlautbart. So weit, so gut - wenn nicht einer der größten Düngemittelhersteller der Welt zum Netzwerk von Andrei Melnitschenko gehören würde. Der Russe hält die Mehrheit an EuroChem.