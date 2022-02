Düngemittel-Fabrik: „Geschäft mit Russen stoppen!“

Der geplante Verkauf des Stickstoffgeschäfts von Borealis an den russischen Konzern EuroChem läuft und soll bis zur zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein. Davon betroffen ist auch die Düngemittel-Fabrik in Linz mit rund 700 Mitarbeitern. ÖVP-Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager fordert nun aufgrund des Ukraine-Konflikts einen Stopp des Deals und nimmt Konzerne in die Pflicht.