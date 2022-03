„Nicht um Invasionsverlegung nach Olympia gebeten“

China hat Russland nach eigenen Angaben nicht um eine Verschiebung der Invasion in die Ukraine bis nach den Olympischen Winterspielen in Peking gebeten! Außenamtssprecher Wang Wenbin nannte einen entsprechenden Bericht der „New York Times“ am Donnerstag vor der Presse in Peking „falsche Nachrichten“: „Eine solche Methode, die Aufmerksamkeit abzulenken und Schuld zuzuweisen, ist verabscheuungswürdig.“