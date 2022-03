Milwaukee Bucks drehten Topspiel gegen Miami Heat

Einen Heimsieg feierten auch die Philadelphia 76ers, die sich im Traditionsduell gegen den Langzeit-Rivalen aus New York durchsetzten. Gegen die Knicks gab es einen 123:108-Erfolg, wobei James Harden beim Heimdebüt mit 26 Punkten, neun Vorlagen und neun Rebounds am Triple-Double vorbeischrammte. Für die Sixers war es der vierte Sieg in Folge, mit Neuzugang Harden in der Aufstellung gab es drei Siege.