Ausschluss für Athleten aus Russland und Belarus

Die Eiskunstläufer, Eisschnellläufer und Shorttracker aus Russland und Belarus sind mit sofortiger Wirkung von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Wie die Internationale Eislauf-Union (ISU) am Dienstag mitteilte, gilt dies auch für Offizielle aus den beiden Ländern. Das betrifft unter anderem die Eiskunstlauf-WM in Montpellier (21. bis 27. März), die Mehrkampf-WM der Eisschnellläufer am Wochenende in Hamar sowie die Shorttrack-WM in Montreal (18. bis 20. März).