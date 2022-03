Jugend bekommt jetzt Platz für Partys in der Stadt

Große Eröffnungsshow wartet

Es musste nicht viel umgebaut und nicht viel Geld in die Hand genommen werden, um die Räumlichkeiten zu adaptieren. Das MÄX-Team war auch rasch aufgestellt. Standortleiterin Katrin König war sofort begeistert. Ihr zur Seite steht Lisa Salinger, die als Lehrling bei der Stadt begonnen hat und selbst vom Alter her in die Zielgruppe passt. „Als ich 16 geworden bin, hätte ich mir eine preiswerte Location für meine Party gewünscht. Mit dem MÄX gibt es diese Möglichkeit nun“, so Salinger. Am 25. März findet ab 20 Uhr das MÄX-Kick-off-Event statt.