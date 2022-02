Kanye West: Neue Flamme ist Kim-Kardashian-Klon

Kanye schimpfte über Pete Davidson

Kim Kardashian hatte Anfang 2021 die Scheidung von Kanye West eingereicht. Seit einigen Monaten turtelt die 41-Jährige mit dem US-Comedian Pete Davidson. Anfang des Jahres zeigte sich der Rapper schließlich mit Julia Fox in der Öffentlichkeit. Die neue Liebe seiner Ex kann West aber dennoch nicht ausstehen. Seit Wochen schon zieht der Musiker öffentlich über die Liaison von Kim und Pete her, widmete dem TV-Star sogar eine böse Zeile in seinem neuesten Song „Eazy“.