Tschürtz verspricht Mattersburgern 1000 € im Jahr

Aufhorchen ließ Tschürtz bereits mit seiner Ankündigung, die Hälfte seines Gehalts zu spenden, falls er bei der Wahl am 2. Oktober Bürgermeister in Mattersburg werden sollte. Konkret würde er 35.000 Euro des Jahresbezuges für soziale Notfälle in der Bevölkerung zur Verfügung stellen.