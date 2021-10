Tschürtz stürzt sich schon in den Wahlkampf 2022

Gegen „Pannen-Politik“

Seine Motivation? „Viel zu lange schauen wir in Mattersburg einer ,Pannen- und Pallawatsch-Politik‘ zu“, kritisierte Tschürtz. Als Beispiel nannte er die Wulka-Sanierung, die einem Schildbürgerstreich gleichkomme. Oder das Projekt rund um den Bau eines Rathauses, dessen Finanzierung in die Hände eines Millionenjongleurs der desaströsen Commerzialbank gelegt worden sei, anstatt die Zügel selbst in die Hand zu nehmen.