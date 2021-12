Politiker will Hälfte des Jahresbezugs spenden

In der besinnlichen Zeit des Jahres steckt der Freiheitliche bereits mitten in der Vorbereitung für den Wahlkampf 2022. Zwei Monate nach seiner Ankündigung, in Mattersburg als Bürgermeisterkandidat anzutreten, zeigt er sich über den großen Zuspruch erfreut. Seine Liste „Johann Tschürtz - Vorwärts Mattersburg“ verfügt schon über mehr als 70 Unterstützer. „Wir arbeiten intensiv am Aufbau eines Teams“, sagt der Polit-Haudegen. Er sei sicher, Anfang 2022 weit mehr als 100 begeisterte Wegbegleiter an seiner Seite zu haben. „Die Bürger wollen Veränderung.“