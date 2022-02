Manfred Schmid: „Die Getränkekiste ist kaputt“

Es war in der 82. Minute: Der VAR entscheidet auf Elfmeter für den WAC. Austria-Coach Manfred Schmid ist fuchsteufelswild, sieht die 1:0-Führung und damit die Meisterrunde dahinschwinden. Liendl tritt an und verschießt. Aber Schiedsrichter Sebastian Gishamer lässt den Panalty wiederholen, weil zu viele Violette frühzeitig in den Strafraum gelaufen waren.