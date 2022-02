Die Wiener Bierpartei überrascht hochprozentig!

Bierpartei hochprozentig: Natürlich ist die Schwankungsbreite zu berücksichtigen. „Spitzenkandidat Marco Pogo ist die große Überraschung“, so Christoph Haselmayer. Er käme demnach auf sechs Prozent und in den Gemeinderat. Andere Umfragen sehen sie wiederum nicht so hoch. Haselmayer: „Man muss aber festhalten, dass die Bierpartei in den Bezirksparlamenten, in denen sie vertreten ist, gute Arbeit leistet und sich auch konstruktiv einbringt und dort nicht nur als Spaßpartei auftritt.“