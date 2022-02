Streit eskalierte: Haft, aber kein Mordversuch

Angeklagter bekannte sich nicht schuldig

Der 66-Jährige bekannte sich nicht schuldig und stellte sich selbst als Opfer dar. Der betrunkene Nachtschwärmer habe ihn als „Scheiß Jugo“ beschimpft - dieser räumte ein, dass das so gewesen sein könnte - und geschlagen, er sei gerade so „mit dem Leben davongekommen“. Mitgeschleift will er den anderen nicht haben, vielmehr habe sich dieser „am Auto festgeklammert“. Auch sei er nicht auf ihn zu-, sondern im Rausch am Verkehrszeichen angefahren.