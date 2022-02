Novak Djokovic feiert erfolgreiches Comeback!

„Es ist schon eine Weile her, dass ich mein letztes Match gespielt habe. Der Empfang war fantastisch“, sagte Djokovic, der in seiner 361. Woche als Nummer 1 der Weltrangliste einen neuen Rekord aufgestellt hat. „Es war ein klarer Satzgewinn, also muss ich zufrieden sein, nachdem ich zwei oder drei Monate lang kein Match gespielt habe“, so der 20-fache Major-Gewinner weiter. Selbst wenn Djokovic den Titel in Dubai zum sechsten Mal gewinnt, könnte er diese Woche seine Weltranglisten-Führung an den Russen Daniil Medwedew verlieren, sollte dieser das ATP-Turnier in Acapulco gewinnen.