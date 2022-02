Walijewa dankt nach Kür-Drama Trainerin Tutberidse

Dabei zu sehen war ein Bild mit ihr und Tutberidse sowie Daniil Gleichengauz und Sergej Dudakow. Die drei seien „absolute Meister“ ihres Fachs. „Und sie trainieren nicht nur, sondern lehren uns auch, uns selbst zu überwinden, was nicht nur im Sport, sondern auch im Leben hilft. Mit ihnen an meiner Seite fühle ich mich sicher und in der Lage, jede Prüfung zu bestehen. Danke, dass ihr mir helft, stark zu sein“, schrieb Walijewa weiter, die sich auch bei ihrem Team, ihrem Land und den Menschen auf der ganzen Welt bedankte: „Ich werde mich immer daran erinnern, euch dankbar sein und für euch Eislaufen.“