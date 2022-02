Nächster Corona-Fall in ÖVP: Wöginger positiv

Nächster Corona-Fall in der heimischen Spitzenpolitik: ÖVP-Klubobmann August Wöginger wurde vor einer Woche positiv auf das Virus getestet, wie seine Sprecherin auf APA-Anfrage am Sonntag mitteilte. Nach einem milden Verlauf gehe es ihm mittlerweile wieder gut. Wöginger geht davon aus, dass er bis zum Plenum am kommenden Mittwoch und Donnerstag wieder negativ ist und an den Sitzungen teilnehmen kann.